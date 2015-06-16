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    Расписание матчей 16-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 2 раунд, ответный матч
    16 июня, вторник
    02:30
    Бермудские острова
    0:1
    Гватемала
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    22:30
    Суринам
    1:3
    Никарагуа
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    22:30
    Гренада
    2:0
    Пуэрто-Рико
    Матч завершен
    Кубок Америки 2015, 2 тур, группа A
    16 июня, вторник
    02:30
    Чили
    3:3
    Мексика
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа D
    16 июня, вторник
    09:15
    Гуам
    2:1
    Индия
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    16:00
    Туркменистан
    1:1
    Иран
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа A
    16 июня, вторник
    11:00
    Восточный Тимор
    0:1
    ОАЭ
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    15:45
    Малайзия
    0:6
    Палестина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа H
    16 июня, вторник
    11:00
    КНДР
    4:2
    Узбекистан
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Йемен
    0:2
    Филиппины
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа E
    16 июня, вторник
    13:30
    Япония
    0:0
    Сингапур
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    14:30
    Камбоджа
    0:1
    Афганистан
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа B
    16 июня, вторник
    14:00
    Бангладеш
    1:1
    Таджикистан
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    17:00
    Киргизия
    1:2
    Австралия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа F
    16 июня, вторник
    14:30
    Тайвань
    0:2
    Таиланд
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    15:00
    Индонезия
    0:0
    Ирак
    Матч отменен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа C
    16 июня, вторник
    15:00
    Бутан
    0:6
    Китай
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    15:00
    Гонконг
    2:0
    Мальдивы
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа G
    16 июня, вторник
    15:00
    Лаос
    0:2
    Ливан
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    15:00
    Мьянма
    0:2
    Южная Корея
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2015
    16 июня, вторник
    16:00
    ЮАР
    2:1
    Ангола
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Иордания
    3:0
    Тринидад и Тобаго
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Италия
    0:1
    Португалия
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:45
    Польша
    0:0
    Греция
    Матч завершен
    Кубок Америки 2015, 2 тур, группа B
    16 июня, вторник
    23:59
    Парагвай
    1:0
    Ямайка
    Матч завершен
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