май 2015
июнь 2015
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 2 раунд, ответный матч
16 июня, вторник
02:30
Матч завершен
16 июня, вторник
22:30
Матч завершен
Кубок Америки 2015, 2 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа G
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Кубок Америки 2015, 2 тур, группа B