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Расписание матчей 16-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 28 тур Таблица
16 мая, 14:00
Амкар-Пермь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
Завершен
16 мая, 16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
Завершен
16 мая, 19:00
Локомотив
3 : 0
Рубин
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 32 тур Таблица
16 мая, 06:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
Завершен
16 мая, 10:00
Луч
0 : 5
Крылья Советов
Завершен
16 мая, 13:00
Cибирь
0 : 2
Анжи
Завершен
16 мая, 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
Завершен
16 мая, 14:00
Химик
2 : 1
Сочи
Завершен
16 мая, 15:00
Томь
2 : 2
Волгарь
Завершен
16 мая, 16:00
Тосно
1 : 0
Волга
Завершен
16 мая, 16:00
Шинник
1 : 1
Сахалин
Завершен
16 мая, 17:00
Сокол
2 : 2
Оренбург
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 37 тур Таблица
16 мая, 14:45
Саутгемптон
6 : 1
Астон Вилла
Завершен
16 мая, 17:00
Бернли
0 : 0
Сток Сити
Завершен
16 мая, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Ньюкасл
Завершен
16 мая, 17:00
Сандерленд
0 : 0
Лестер
Завершен
16 мая, 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
Завершен
16 мая, 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
Завершен
16 мая, 19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 36 тур Таблица
16 мая, 19:00
Интер
1 : 2
Ювентус
Завершен
16 мая, 21:45
Сампдория
0 : 1
Лацио
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 33 тур Таблица
16 мая, 16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
Завершен
16 мая, 16:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
Завершен
16 мая, 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия Д
Завершен
16 мая, 16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
Завершен
16 мая, 16:30
Аугсбург
1 : 2
Ганновер-96
Завершен
16 мая, 16:30
Герта
0 : 0
Айнтрахт
Завершен
16 мая, 16:30
Вердер
0 : 2
Боруссия М
Завершен
16 мая, 16:30
Фрайбург
2 : 1
Бавария
Завершен
16 мая, 16:30
Штутгарт
2 : 1
Гамбург
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 37 тур Таблица
16 мая, 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
Завершен
16 мая, 22:00
Эвиан
1 : 2
Сент-Этьен
Завершен
16 мая, 22:00
Генгам
2 : 1
Тулуза
Завершен
16 мая, 22:00
Лилль
0 : 4
Марсель
Завершен
16 мая, 22:00
Лион
1 : 1
Бордо
Завершен
16 мая, 22:00
Монако
2 : 0
Метц
Завершен
16 мая, 22:00
Монпелье
1 : 2
ПСЖ
Завершен
16 мая, 22:00
Нант
1 : 1
Лорьян
Завершен
16 мая, 22:00
Ницца
2 : 1
Ланс
Завершен
16 мая, 22:00
Реймс
1 : 0
Ренн
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 28 тур Таблица
16 мая, 11:00
Уфа (мол)
3 : 2
Зенит (мол)
Завершен
16 мая, 15:00
Краснодар (мол)
1 : 0
Завершен
16 мая, 16:00
Спартак М (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
16 мая, 18:00
Лесото
1 : 1
ЮАР
Завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч Таблица
16 мая, 14:15
Норвич Сити
3 : 1
Ипсвич Таун
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 38 тур Таблица
16 мая, 17:00
Альбасете
2 : 3
Алавес
Завершен
16 мая, 17:00
Леганес
1 : 1
Сабадель
Завершен
16 мая, 19:00
Спортинг
3 : 1
Расинг
Завершен
16 мая, 19:15
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
Завершен
16 мая, 21:00
Нумансия
1 : 2
Мальорка
Завершен
16 мая, 21:00
Мирандес
2 : 3
Барселона Б
Завершен
16 мая, 21:00
Лас-Пальмас
3 : 0
Рекреативо
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
16 мая, 02:00
Нью-Йорк Сити
2 : 2
Чикаго Файр
Завершен
16 мая, 04:00
Даллас
0 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
16 мая, 23:00
Монреаль
4 : 1
Реал Солт-Лейк
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 24 тур Таблица
16 мая, 14:00
Мариуполь
1 : 2
Ворскла
Завершен
16 мая, 17:00
Шахтер
2 : 0
Металлург
Завершен
16 мая, 19:30
Заря
1 : 1
Карпаты
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 32 тур Таблица
16 мая, 16:00
Баликесирспор
4 : 2
Карабюкспор
Завершен
16 мая, 19:00
Сивасспор
1 : 1
Касымпаша
Завершен
16 мая, 20:00
Галатасарай
1 : 0
Генчлербирлиги
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 33 тур Таблица
16 мая, 17:00
Альтах
2 : 2
Зальцбург
Завершен
16 мая, 19:30
Грёдиг
3 : 2
Рид
Завершен
16 мая, 19:30
Вольфсберг
1 : 0
Штурм
Завершен
16 мая, 19:30
Адмира
0 : 0
Винер-Нойштадт
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 6 тур Таблица
16 мая, 17:00
Шахтер
0 : 0
БАТЭ
Завершен
16 мая, 17:00
Славия-Мозырь
4 : 0
Витебск
Завершен
16 мая, 17:00
Динамо Мн
1 : 0
Гранит
Завершен
16 мая, 18:00
Белшина
2 : 0
Динамо-Брест
Завершен
16 мая, 18:00
Неман
0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), первый матч Таблица
16 мая, 21:00
Локерен
2 : 2
Мехелен
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 12 тур Таблица
16 мая, 12:00
Ордабасы
1 : 0
Шахтер
Завершен
16 мая, 14:00
Кайрат
1 : 2
Актобе
Завершен
16 мая, 14:00
Астана
2 : 2
Иртыш
Завершен
16 мая, 15:00
Тараз
0 : 1
Атырау
Завершен
16 мая, 15:00
Кайсар
0 : 2
Окжетпес
Завершен
16 мая, 15:00
Тобол
3 : 1
Жетысу
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 9 тур Таблица
16 мая, 16:30
Буде-Глимт
1 : 0
Тромсе
Завершен
16 мая, 16:30
Волеренга
4 : 2
Мьёндален
Завершен
16 мая, 19:00
Сарпсборг 08
1 : 3
Лиллестрем
Завершен
16 мая, 19:00
Одд
0 : 0
Хаугесунд
Завершен
16 мая, 19:00
Мольде
3 : 3
Стабек
Завершен
16 мая, 19:00
Русенборг
5 : 1
Сандефьорд
Завершен
16 мая, 19:00
Стремсгодсет
3 : 1
Олесунн
Завершен
16 мая, 21:00
Викинг
1 : 0
Старт
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 33 тур Таблица
16 мая, 18:45
Вадуц
0 : 2
Люцерн
Завершен
16 мая, 21:00
Сьон
1 : 0
Арау
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа A, 37 тур Таблица
16 мая, 17:00
Данди
1 : 1
Абердин
Завершен
16 мая, 17:00
Инвернесс
3 : 0
Данди Юнайтед
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа B, 37 тур Таблица
16 мая, 17:00
Партик Тисл
1 : 4
Килмарнок
Завершен
16 мая, 17:00
Росс Каунти
2 : 1
Гамильтон Академикал
Завершен
16 мая, 17:00
Сент-Миррен
2 : 1
Мазервелл
Завершен
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