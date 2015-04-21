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    Расписание матчей 21-04-2015

    март 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 25 тур, группа B
    21 апреля, вторник
    15:00
    Анжи-2
    3:1
    Астрахань
    Матч завершен
    21 апреля, вторник
    16:00
    Терек-2
    0:2
    Алания
    Матч завершен
    21 апреля, вторник
    17:00
    Краснодар-2
    2:3
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 4 тур
    21 апреля, вторник
    19:30
    Эльфсборг
    3:2
    АИК
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 41 тур
    21 апреля, вторник
    21:45
    Блэкберн
    2:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 1/4 финала, ответный матч
    21 апреля, вторник
    21:45
    Барселона
    2:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    21 апреля, вторник
    21:45
    Бавария
    6:1
    Порту
    Матч завершен
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