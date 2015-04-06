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    Расписание матчей 06-04-2015

    март 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    6 апреля, понедельник
    02:00
    Канзаc Сити
    3:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 41 тур
    6 апреля, понедельник
    14:30
    Уотфорд
    2:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Борнмут
    4:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Брентфорд
    2:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Кардифф
    0:3
    Болтон
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Хаддерсфилд Таун
    2:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Норвич Сити
    2:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Ротерхэм
    1:0
    Брайтон
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Уиган Атлетик
    0:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:15
    Вулверхэмптон
    4:3
    Лидс
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2014/2015), 1 тур, группа A
    6 апреля, понедельник
    15:30
    Брюгге
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:00
    Андерлехт
    1:0
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 1 тур
    6 апреля, понедельник
    16:00
    АИК
    2:1
    Хальмстад
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    18:30
    Сундсвалль
    1:4
    Мальме
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 1 тур
    6 апреля, понедельник
    16:30
    Мьёндален
    1:0
    Викинг
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:00
    Сандефьорд
    3:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:00
    Тромсе
    0:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:00
    Стабек
    1:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    19:00
    Русенборг
    5:0
    Олесунн
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    20:00
    Волеренга
    3:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 22 тур
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Мордовия (мол)
    1:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 23 тур
    6 апреля, понедельник
    17:00
    Брондбю
    0:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    20:30
    Рандерс
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2014/2015), 26 тур
    6 апреля, понедельник
    17:30
    Сочи
    0:2
    Оренбург
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 30 тур
    6 апреля, понедельник
    19:30
    Атромитос
    2:1
    Керкира
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 27 тур
    6 апреля, понедельник
    20:00
    Маритиму
    1:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    6 апреля, понедельник
    22:00
    Порту
    5:0
    Эшторил
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 26 тур
    6 апреля, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 29 тур
    6 апреля, понедельник
    21:00
    Эспаньол
    1:1
    Эльче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 31 тур
    6 апреля, понедельник
    22:00
    Кристал Пэлас
    2:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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