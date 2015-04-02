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    Расписание матчей 02-04-2015

    март 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Кубок Либертадорес 2015, 4 тур, группа 2
    2 апреля, четверг
    01:45
    Сан-Лоренсо
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    2 апреля, четверг
    04:00
    Коринтианс
    4:0
    Данубио
    Матч завершен
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