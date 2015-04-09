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Расписание матчей 09-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 22 тур Таблица
9 апреля, 17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
Завершен
9 апреля, 20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 30 тур Таблица
9 апреля, 21:00
Атлетик
1 : 1
Валенсия
Завершен
9 апреля, 23:00
Эльче
0 : 1
Хетафе
Завершен
9 апреля, 23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 23 тур Таблица
9 апреля, 16:00
Машук-КМВ
0 : 1
Дружба
Завершен
9 апреля, 17:00
1 : 1
Черноморец
Завершен
9 апреля, 17:00
Спартак-Нальчик
3 : 1
Афипс
Завершен
9 апреля, 17:00
Витязь
3 : 0
Ангушт
Завершен
9 апреля, 17:00
МИТОС
0 : 1
Армавир
Завершен
9 апреля, 17:00
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа B, 23 тур Таблица
9 апреля, 15:00
Терек-2
2 : 0
Анжи-2
Завершен
9 апреля, 17:00
Краснодар-2
0 : 4
Астрахань
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 22 тур Таблица
9 апреля, 14:00
Ростов (мол)
4 : 0
Уфа (мол)
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 3, 4 тур Таблица
9 апреля, 01:45
Уракан
1 : 1
Завершен
9 апреля, 04:00
Крузейро
3 : 0
Минерос
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 8, 5 тур Таблица
9 апреля, 01:45
Депортиво Тачира
0 : 0
Завершен
Кубок Либертадорес 2015. группа 6, 5 тур Таблица
9 апреля, 04:00
Тигрес УАНЛ
2 : 2
Ривер Плейт
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
9 апреля, 05:00
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
Коламбус
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 2 тур Таблица
9 апреля, 20:00
Хальмстад
0 : 3
Норрчепинг
Завершен
9 апреля, 20:00
Хэкен
1 : 1
Юргорден
Завершен
9 апреля, 20:00
Отвидаберг
2 : 3
Сундсвалль
Завершен
9 апреля, 20:05
Мальме
0 : 0
АИК
Завершен
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