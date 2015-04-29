Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2015
апрель 2015
Россия. Кубок (2014/2015), 1/2 финала
Оренбург
1 : 1
Локомотив
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 27 тур
Лестер
1 : 3
Челси
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 34 тур
Эйбар
1 : 3
Севилья
Завершен
Реал
3 : 0
Альмерия
Завершен
Сельта
1 : 0
Малага
Завершен
Эльче
4 : 0
Депортиво
Завершен
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 33 тур
Чезена
2 : 2
Аталанта
Завершен
Кьево
1 : 0
Кальяри
Завершен
Ювентус
3 : 2
Фиорентина
Завершен
Милан
1 : 3
Дженоа
Завершен
Сампдория
1 : 1
Верона
Завершен
Лацио
4 : 0
Парма
Завершен
Сассуоло
0 : 3
Рома
Завершен
Палермо
2 : 2
Торино
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 27 тур
Ангушт
2 : 4
Дружба
Завершен
МИТОС
0 : 1
Афипс
Завершен
Машук-КМВ
0 : 4
Витязь
Завершен
Спартак-Нальчик
0 : 1
Армавир
Завершен
1 : 0
Биолог-Новокубанск
Завершен
1 : 3
Черноморец
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч
1 : 2
Тигрес УАНЛ
Завершен
Германия. Кубок (2014/2015), 1/2 финала
Арминия
0 : 4
Вольфсбург
Завершен
Украина. Кубок (2014/2015), 1/2 финала, первый матч
Днепр
0 : 1
Шахтер
Завершен
Олимпик
0 : 0
Динамо К
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 5 тур
Брюгге
3 : 1
Шарлеруа
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 5 тур
Сарпсборг 08
2 : 0
Одд
Завершен
Мольде
3 : 1
Стремсгодсет
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 6 тур
Эльфсборг
2 : 1
Кальмар
Завершен
Мальме
3 : 1
Хальмстад
Завершен
Юргорден
3 : 1
Фалькенберг
Завершен
Отвидаберг
1 : 1
АИК
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 30 тур
Грассхоппер
0 : 0
Тун
Завершен
Вадуц
1 : 3
Базель
Завершен
Янг Бойз
2 : 2
Арау
Завершен