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Расписание матчей 29-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Кубок (2014/2015), 1/2 финала Таблица
29 апреля, 16:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
Завершен
29 апреля, 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 27 тур Таблица
29 апреля, 21:45
Лестер
1 : 3
Челси
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 34 тур Таблица
29 апреля, 21:00
Эйбар
1 : 3
Севилья
Завершен
29 апреля, 21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
Завершен
29 апреля, 21:00
Сельта
1 : 0
Малага
Завершен
29 апреля, 23:00
Эльче
4 : 0
Депортиво
Завершен
29 апреля, 23:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 33 тур Таблица
29 апреля, 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
Завершен
29 апреля, 21:45
Кьево
1 : 0
Кальяри
Завершен
29 апреля, 21:45
Ювентус
3 : 2
Фиорентина
Завершен
29 апреля, 21:45
Милан
1 : 3
Дженоа
Завершен
29 апреля, 21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
Завершен
29 апреля, 21:45
Лацио
4 : 0
Парма
Завершен
29 апреля, 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
Завершен
29 апреля, 21:45
Палермо
2 : 2
Торино
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 27 тур Таблица
29 апреля, 15:00
Ангушт
2 : 4
Дружба
Завершен
29 апреля, 16:00
МИТОС
0 : 1
Афипс
Завершен
29 апреля, 17:00
Машук-КМВ
0 : 4
Витязь
Завершен
29 апреля, 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Армавир
Завершен
29 апреля, 17:00
1 : 0
Биолог-Новокубанск
Завершен
29 апреля, 18:00
1 : 3
Черноморец
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч Таблица
29 апреля, 03:30
1 : 2
Тигрес УАНЛ
Завершен
Германия. Кубок (2014/2015), 1/2 финала
29 апреля, 21:30
Арминия
0 : 4
Вольфсбург
Завершен
Украина. Кубок (2014/2015), 1/2 финала, первый матч
29 апреля, 19:00
Днепр
0 : 1
Шахтер
Завершен
29 апреля, 20:00
Олимпик
0 : 0
Динамо К
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 5 тур Таблица
29 апреля, 21:30
Брюгге
3 : 1
Шарлеруа
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 5 тур Таблица
29 апреля, 20:00
Сарпсборг 08
2 : 0
Одд
Завершен
29 апреля, 20:00
Мольде
3 : 1
Стремсгодсет
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 6 тур Таблица
29 апреля, 20:00
Эльфсборг
2 : 1
Кальмар
Завершен
29 апреля, 20:00
Мальме
3 : 1
Хальмстад
Завершен
29 апреля, 20:00
Юргорден
3 : 1
Фалькенберг
Завершен
29 апреля, 20:05
Отвидаберг
1 : 1
АИК
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 30 тур Таблица
29 апреля, 20:45
Грассхоппер
0 : 0
Тун
Завершен
29 апреля, 20:45
Вадуц
1 : 3
Базель
Завершен
29 апреля, 21:30
Янг Бойз
2 : 2
Арау
Завершен
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