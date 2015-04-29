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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 29 апреля 2015
Сассуоло
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 3
Завершен
Рома
6'
С. Думбия
27'
А. Флоренци
74'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
86'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Пьянич
80'
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Флоренци
Замена
Д. Бьондини
️️️️
М. Бриги
77'
74'
ГОЛ! 0:3!
М. Пьянич
Пас отдал
Жервиньо
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Флоро Флорес
72'
Желтая карточка
С. Таидер
69'
68'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
С. Дзадза
57'
Желтая карточка
П. Каннаваро
56'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Флоккари
53'
42'
Желтая карточка
Д. Астори
33'
Желтая карточка
Д. Де Росси
32'
Желтая карточка
С. Ибарбо
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Пас отдал
М. Пьянич
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
29
Андреа Манделли
ЦП
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
3
Лонги
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Таидер
4
Бриги
6
Миссироли
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
4-3-1-2
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
13
Астори
35
Торосидис
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
27
Жервиньо
22
Думбия
8
Ибарбо
9
Флоро Флорес
27
Лазаревич
27
Лазаревич
9
Флоро Флорес
4
Бриги
8
Бьондини
8
Бьондини
4
Бриги
10
Флоккари
11
Дзадза
11
Дзадза
10
Флоккари
22
Думбия
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
22
Думбия
24
Флоренци
20
Кейта
20
Кейта
24
Флоренци
15
Пьянич
11
Итурбе
11
Итурбе
15
Пьянич
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
29
Андреа Манделли
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
29
Андреа Манделли
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сассуоло - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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