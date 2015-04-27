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    Расписание матчей 27-04-2015

    март 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    27 апреля, понедельник
    02:00
    Орландо Сити
    0:2
    Торонто
    Матч завершен
    27 апреля, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    1:0
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 26 тур, группа B
    27 апреля, понедельник
    14:00
    ФК Сочи-2013
    0:1
    Астрахань
    Матч завершен
    27 апреля, понедельник
    17:00
    Алания
    2:1
    Анжи-2
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 3 тур
    27 апреля, понедельник
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:1
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 32 тур
    27 апреля, понедельник
    19:30
    Эрготелис
    1:2
    Керкира
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 5 тур
    27 апреля, понедельник
    20:00
    Гетеборг
    3:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
    27 апреля, понедельник
    20:00
    Норрчепинг
    4:1
    Гефле
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 26 тур
    27 апреля, понедельник
    20:00
    Хобро
    0:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 28 тур
    27 апреля, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:1
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 45 тур
    27 апреля, понедельник
    21:45
    Борнмут
    3:0
    Болтон
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 33 тур
    27 апреля, понедельник
    21:45
    Валенсия
    4:0
    Гранада
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 30 тур
    27 апреля, понедельник
    22:00
    Морейренcе
    1:4
    Спортинг
    Матч завершен
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