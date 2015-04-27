март 2015
апрель 2015
США. МЛС 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 26 тур, группа B
Беларусь. Высшая лига 2015, 3 тур
27 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 32 тур
Швеция. Аллсвенскан 2015, 5 тур
27 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
27 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 26 тур
27 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 28 тур
27 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 45 тур
Испания. Примера (2014/2015), 33 тур
Португалия. Примейра (2014/2015), 30 тур
27 апреля, понедельник
22:00
Матч завершен