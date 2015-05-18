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Расписание матчей 18-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 28 тур Таблица
18 мая, 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 37 тур Таблица
18 мая, 22:00
Вест Бромвич
3 : 0
Челси
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 36 тур Таблица
18 мая, 20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
Завершен
18 мая, 22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа B, 29 тур Таблица
18 мая, 15:00
ФК Сочи-2013
0 : 3
Краснодар-2
Завершен
18 мая, 17:00
Алания
1 : 2
Терек-2
Завершен
18 мая, 17:00
Астрахань
2 : 4
Анжи-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 27 тур Таблица
18 мая, 18:00
Спартак-2
4 : 2
Торпедо Вл
Завершен
18 мая, 18:00
Химки
2 : 2
Зенит-2
Завершен
18 мая, 18:00
ЦРФСО
2 : 2
Домодедово
Завершен
18 мая, 18:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
Текстильщик
Завершен
18 мая, 18:00
Волга
2 : 1
Москва
Завершен
18 мая, 18:00
Коломна
3 : 1
Знамя Труда
Завершен
18 мая, 18:30
Псков
1 : 1
Спартак К
Завершен
18 мая, 19:00
Строгино
2 : 1
Леон Сатурн
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 27 тур Таблица
18 мая, 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 3
Подолье
Тех. поражение
18 мая, 00:00
Арсенал-2
3 : 0
Тех. поражение
18 мая, 17:00
Чертаново
2 : 4
Факел
Завершен
18 мая, 18:00
Металлург Л
0 : 1
Авангард
Завершен
18 мая, 18:00
Локомотив
1 : 2
Витязь
Завершен
18 мая, 18:00
Зенит
2 : 0
Рязань
Завершен
18 мая, 18:00
Орел
0 : 1
Динамо Бр
Завершен
18 мая, 18:00
Тамбов
6 : 2
Калуга
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 24 тур Таблица
18 мая, 16:30
Челябинск
0 : 0
КАМАЗ
Завершен
18 мая, 18:00
Волга
1 : 0
Зенит-Ижевск
Завершен
18 мая, 19:00
Сызрань-2003
0 : 0
Рубин-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 24 тур Таблица
18 мая, 17:30
Лада-Тольятти
2 : 2
Носта
Завершен
18 мая, 18:30
Спартак
1 : 3
Нефтехимик
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
18 мая, 02:00
Филадельфия Юнион
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 32 тур Таблица
18 мая, 20:00
Ризеспор
3 : 1
Акхисар Беледиеспор
Завершен
18 мая, 20:00
Бешикташ
0 : 1
Коньяспор
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 6 тур Таблица
18 мая, 18:30
Слуцк
0 : 1
Нафтан
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 2 тур Таблица
18 мая, 00:30
Жоинвили
0 : 0
Палмейрас
Завершен
18 мая, 00:30
Понте-Прета
1 : 0
Сан-Паулу
Завершен
18 мая, 00:30
Интернасьонал
1 : 0
Аваи
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 29 тур Таблица
18 мая, 19:00
Нордшелланд
1 : 3
Эсбьерг
Завершен
18 мая, 21:15
Сендерийск
1 : 1
Рандерс
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 33 тур Таблица
18 мая, 22:00
Боавишта
0 : 1
Насьональ
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 28 тур Таблица
18 мая, 19:00
Виктория
2 : 0
Высочина
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 9 тур Таблица
18 мая, 20:00
Хальмстад
2 : 3
Юргорден
Завершен
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