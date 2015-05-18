Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 18 мая 2015
Урал
18.05.2015, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
41'
Г. Асеведо
85'
Ф. Смолов
33'
Р. Зобнин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
Замена
А. Данцев
️️️️
Г. Асеведо
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Ионов
87'
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 2:1!
Ф. Смолов
85'
Желтая карточка
Р. Емельянов
79'
79'
Желтая карточка
Б. Джуджак
78'
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ванкер
66'
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
59'
48'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
ГОЛ! 1:1!
Г. Асеведо
Пас отдал
Ф. Смолов
41'
36'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Т. Губочан
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зобнин
Замена
К. Ярошенко
️️️️
В. Подберезкин
27'
Желтая карточка
В. Хозин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
(К)
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
15
Новиков
2
Хозин
13
Марков
92
Емельянов
92
Подберезкин
41
Сапета
30
Асеведо
10
Манучарян
90
Смолов
4-1-2-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
15
Губочан
18
Жирков
21
Ванкер
47
Зобнин
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
30
Асеведо
7
Данцев
7
Данцев
30
Асеведо
92
Подберезкин
99
Ярошенко
99
Ярошенко
92
Подберезкин
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
15
Губочан
15
Данилкин
15
Данилкин
15
Губочан
21
Ванкер
4
Юсупов
4
Юсупов
21
Ванкер
28
Вальбуэна
22
Кураньи
22
Кураньи
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Урал
Динамо
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Урал - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Урал
Динамо
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+