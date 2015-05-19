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апрель 2015
май 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 31 тур
Ангушт
1 : 3
Афипс
Завершен
1 : 3
Витязь
Завершен
4 : 2
Армавир
Завершен
Машук-КМВ
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Завершен
МИТОС
2 : 0
Дружба
Завершен
Спартак-Нальчик
2 : 1
Черноморец
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 30 тур
Ростов (мол)
3 : 1
ЦСКА (мол)
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 39 тур
Барселона Б
1 : 3
Вальядолид
Завершен
Осасуна
1 : 2
Лас-Пальмас
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 34 тур
Рид
4 : 1
Альтах
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 9 тур
Фалькенберг
1 : 3
Кальмар
Завершен