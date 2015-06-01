май 2015
июнь 2015
Бразилия. Серия А 2015, 4 тур
1 июня, понедельник
00:30
Матч завершен
1 июня, понедельник
00:30
Матч завершен
США. МЛС 2015
1 июня, понедельник
02:00
Матч завершен
Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа E
1 июня, понедельник
04:00
Матч завершен
1 июня, понедельник
07:00
Матч завершен
Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа F
1 июня, понедельник
04:00
Матч завершен
1 июня, понедельник
07:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 29 тур
Германия. Бундеслига (2014/2015), ответный матч
Швеция. Аллсвенскан 2015, 11 тур