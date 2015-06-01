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    Расписание матчей 01-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 4 тур
    1 июня, понедельник
    00:30
    Фламенго
    2:3
    Флуминенсе
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    00:30
    Фигейренсе
    2:1
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    1 июня, понедельник
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа E
    1 июня, понедельник
    04:00
    Нигерия (до 20)
    2:4
    Бразилия (мол.)
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    07:00
    КНДР (до 20)
    1:5
    Венгрия (мол.)
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 1 тур, группа F
    1 июня, понедельник
    04:00
    Германия (до 21)
    8:1
    Фиджи (до 20)
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    07:00
    Узбекистан (до 20)
    3:4
    Гондурас (мол.)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 29 тур
    1 июня, понедельник
    11:30
    Смена
    0:1
    Байкал
    Матч завершен
    1 июня, понедельник
    14:30
    Новокузнецк
    3:0
    Томь-2
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), ответный матч
    1 июня, понедельник
    20:00
    Карлсруэ
    1:2
    Гамбург
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 11 тур
    1 июня, понедельник
    20:05
    Гетеборг
    0:0
    Юргорден
    Матч завершен
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