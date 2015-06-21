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май 2015
июнь 2015
Молодежный чемпионат Европы 2015. группа B, 2 тур
Швеция (мол.)
0 : 1
Завершен
Италия (мол.)
0 : 0
Португалия (мол.)
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), Финал, ответный матч
Лас-Пальмас
2 : 0
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2015
Торонто
0 : 2
Нью-Йорк Сити
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
Ванкувер Уайткепс
Завершен
Монреаль
2 : 0
Орландо Сити
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
Портленд
2 : 0
Динамо Хьюстон
Завершен
Ди Си Юнайтед
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 3
Неман
Завершен
Минск
2 : 1
Белшина
Завершен
Слуцк
0 : 0
Гомель
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 8 тур
Гремио
1 : 0
Палмейрас
Завершен
Крузейро
0 : 1
Шапекоэнсе
Завершен
Сан-Паулу
1 : 1
Аваи
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
Коритиба
Завершен
Жоинвили
2 : 1
Гойас
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 13 тур
Буде-Глимт
0 : 3
Викинг
Завершен
Хаугесунд
1 : 1
Мьёндален
Завершен
Олесунн
1 : 1
Стабек
Завершен
Стремсгодсет
2 : 1
Тромсе
Завершен
Сарпсборг 08
0 : 2
Русенборг
Завершен
Кубок Америки 2015. группа B, 3 тур
Аргентина
1 : 0
Ямайка
Завершен
Кубок Америки 2015. группа C, 3 тур
Колумбия
0 : 0
Перу
Завершен