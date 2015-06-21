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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Италия (мол) - Португалия (мол)
Италия (мол) - Португалия (мол): обзор матча 21 июня 2015
Италия (мол)
21.06.2015, воскресенье, 21:45
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Португалия (мол)
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Италия (мол) - Португалия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Информация о матче
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