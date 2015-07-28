Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 28-07-2015

    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 2 тур
    28 июля, вторник
    16:00
    Носта
    1:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    16:30
    Челябинск
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    17:00
    Зенит-Ижевск
    1:0
    Пари НН
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Сызрань-2003
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:30
    Волга
    3:0
    Химик
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 2 тур
    28 июля, вторник
    17:00
    Ангушт
    0:1
    Афипс
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    17:30
    МИТОС
    2:5
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Биолог-Новокубанск
    1:3
    Астрахань
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Алания
    0:3
    Черноморец
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    СКА
    0:3
    Краснодар-2
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    3:0
    Дружба
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:30
    Динамо
    0:0
    Терек-2
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 2 тур
    28 июля, вторник
    18:00
    Торпедо
    1:1
    Тамбов
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Арсенал-2
    2:2
    Витязь
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Металлург Л
    2:1
    Калуга
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Локомотив
    0:0
    Авангард
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Орел
    0:2
    Чертаново
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:30
    Рязань
    0:3
    Зенит
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    19:00
    Энергомаш
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 2 тур
    28 июля, вторник
    18:00
    Торпедо Вл
    0:0
    Химки
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Спартак К
    1:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Коломна
    2:3
    Домодедово
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    ЦРФСО
    1:2
    Волга
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:00
    Москва
    4:2
    Карелия
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    18:30
    Псков-747
    3:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    19:00
    Строгино
    0:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 раунд, первый матч
    28 июля, вторник
    19:15
    ЦСКА
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    20:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    20:00
    Милсами
    0:2
    Скендербеу
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    20:30
    Маккаби
    1:2
    Виктория
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    21:00
    Панатинаикос
    2:1
    Брюгге
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    21:00
    Фенербахче
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    21:15
    Янг Бойз
    1:3
    Монако
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    21:30
    Фехервар
    1:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    22:00
    Динамо
    1:1
    Мольде
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11