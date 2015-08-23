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Расписание матчей 23-08-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 8 тур Таблица
23 августа, 09:00
Сахалин
3 : 0
Томь-2
Завершен
23 августа, 10:30
Смена
0 : 2
Иртыш
Завершен
23 августа, 11:30
Якутия
2 : 1
Сибирь-2
Завершен
23 августа, 13:00
Новокузнецк
3 : 1
Динамо Брл
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 13:30
Уфа
0 : 3
Локомотив
Завершен
23 августа, 20:00
Краснодар
0 : 0
Мордовия
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 8 тур Таблица
23 августа, 12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
Завершен
23 августа, 15:30
Томь
1 : 0
Оренбург
Завершен
23 августа, 17:00
Шинник
2 : 1
Тосно
Завершен
23 августа, 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Сокол
Завершен
23 августа, 17:30
Армавир
2 : 0
Cибирь
Завершен
23 августа, 17:30
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
Завершен
23 августа, 18:00
Балтика
0 : 1
Волга
Завершен
23 августа, 19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
Завершен
23 августа, 19:00
Факел
2 : 0
Луч
Завершен
23 августа, 19:00
Зенит-2
1 : 2
Енисей
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 3 тур Таблица
23 августа, 15:30
Вест Бромвич
2 : 3
Челси
Завершен
23 августа, 18:00
Эвертон
0 : 2
Манчестер Сити
Завершен
23 августа, 18:00
Уотфорд
0 : 0
Саутгемптон
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 1 тур Таблица
23 августа, 19:30
Атлетик
0 : 1
Барселона
Завершен
23 августа, 21:30
Спортинг
0 : 0
Реал
Завершен
23 августа, 23:00
Леванте
1 : 2
Сельта
Завершен
23 августа, 23:30
Бетис
1 : 1
Вильярреал
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 1 тур Таблица
23 августа, 19:00
Ювентус
0 : 1
Удинезе
Завершен
23 августа, 21:45
Эмполи
1 : 3
Кьево
Завершен
23 августа, 21:45
Фиорентина
2 : 0
Милан
Завершен
23 августа, 21:45
Фрозиноне
1 : 2
Торино
Завершен
23 августа, 21:45
Интер
1 : 0
Аталанта
Завершен
23 августа, 21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
Завершен
23 августа, 21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
Завершен
23 августа, 21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 2 тур Таблица
23 августа, 16:30
Ингольштадт
0 : 4
Боруссия Д
Завершен
23 августа, 18:30
Боруссия М
1 : 2
Майнц
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 3 тур Таблица
23 августа, 15:00
Лилль
0 : 0
Бордо
Завершен
23 августа, 18:00
Лорьян
0 : 1
Сент-Этьен
Завершен
23 августа, 22:00
Марсель
6 : 0
Труа
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 16:00
Химки
2 : 1
Строгино
Завершен
23 августа, 18:00
Псков
1 : 1
Текстильщик
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 16:00
Кр. Советов (мол)
2 : 5
Кубань (мол)
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 1 тур Таблица
23 августа, 19:30
Мирандес
1 : 1
Сарагоса
Завершен
23 августа, 19:30
Реал Ов
2 : 2
Луго
Завершен
23 августа, 21:30
Альмерия
3 : 2
Леганес
Завершен
23 августа, 21:30
Нумансия
6 : 3
Тенерифе
Завершен
23 августа, 21:30
Понферрадина
2 : 0
Эльче
Завершен
23 августа, 21:30
Химнастик
2 : 2
Альбасете
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
23 августа, 02:00
Ди Си Юнайтед
0 : 2
Сан-Хосе
Завершен
23 августа, 02:30
Коламбус
3 : 2
Канзаc Сити
Завершен
23 августа, 03:00
Монреаль
0 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
23 августа, 03:30
Чикаго Файр
0 : 1
Колорадо
Завершен
23 августа, 05:00
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
Даллас
Завершен
23 августа, 05:00
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Сиэтл
Завершен
23 августа, 22:00
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 1
Нью-Йорк Сити
Завершен
Украина. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
23 августа, 17:00
0 : 5
Заря
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 2 тур Таблица
23 августа, 19:30
Бурсаспор
0 : 1
Газиантепспор
Завершен
23 августа, 19:30
Эскишехирспор
4 : 2
Сивасспор
Завершен
23 августа, 21:45
Антальяспор
3 : 1
Генчлербирлиги
Завершен
23 августа, 21:45
Ризеспор
1 : 1
Фенербахче
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 17:30
Зальцбург
2 : 2
Аустрия
Завершен
23 августа, 20:00
Альтах
1 : 2
Адмира
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 17 тур Таблица
23 августа, 15:30
Витебск
2 : 0
Динамо-Брест
Завершен
23 августа, 17:30
Нафтан
0 : 2
Белшина
Завершен
23 августа, 18:30
Шахтер
4 : 1
Гомель
Завершен
23 августа, 20:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Динамо Мн
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 5 тур Таблица
23 августа, 15:30
Андерлехт
1 : 0
Локерен
Завершен
23 августа, 19:00
Стандард
1 : 2
Остенде
Завершен
23 августа, 21:00
Кортрейк
0 : 0
Гент
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 20 тур Таблица
23 августа, 00:30
Сантос
5 : 2
Аваи
Завершен
23 августа, 00:30
Гойас
3 : 0
Васко да Гама
Завершен
23 августа, 03:00
Фигейренсе
2 : 1
Спорт Ресифи
Завершен
23 августа, 17:00
Понте-Прета
0 : 0
Гремио
Завершен
23 августа, 17:00
Коритиба
1 : 0
Шапекоэнсе
Завершен
23 августа, 22:00
Коринтианс
3 : 0
Крузейро
Завершен
23 августа, 22:00
Фламенго
2 : 1
Сан-Паулу
Завершен
23 августа, 22:00
Интернасьонал
2 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
23 августа, 22:00
Жоинвили
2 : 1
Флуминенсе
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 1 тур Таблица
23 августа, 19:15
Атромитос
1 : 0
Левадиакос
Завершен
23 августа, 19:15
Верия
1 : 1
ПАС
Завершен
23 августа, 19:15
ПАОК
0 : 0
Ксанти
Завершен
23 августа, 21:30
Олимпиакос
3 : 0
Паниониос
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 14:30
Рандерс
0 : 1
Виборг
Завершен
23 августа, 17:00
Брондбю
1 : 0
Сендерийск
Завершен
23 августа, 19:00
Копенгаген
2 : 2
Орхус
Завершен
23 августа, 21:30
Эсбьерг
1 : 1
Мидтьюлланд
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа A, 24 тур Таблица
23 августа, 17:30
Актобе
1 : 0
Ордабасы
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа B, 24 тур Таблица
23 августа, 14:00
Тобол
2 : 1
Шахтер
Завершен
23 августа, 14:00
Жетысу
1 : 0
Тараз
Завершен
23 августа, 14:00
Окжетпес
2 : 1
Кайсар
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 3 тур Таблица
23 августа, 13:30
Зволле
2 : 1
Твенте
Завершен
23 августа, 15:30
НЕК
0 : 2
Аякс
Завершен
23 августа, 15:30
АЗ Алкмаар
0 : 0
Виллем II
Завершен
23 августа, 15:30
АДО Ден Хааг
1 : 1
Утрехт
Завершен
23 августа, 17:45
Фейеноорд
2 : 0
Витесс
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 21 тур Таблица
23 августа, 16:30
Одд
1 : 0
Викинг
Завершен
23 августа, 16:30
Волеренга
0 : 1
Мольде
Завершен
23 августа, 19:00
Хаугесунд
2 : 4
Буде-Глимт
Завершен
23 августа, 19:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Олесунн
Завершен
23 августа, 19:00
Стремсгодсет
2 : 1
Старт
Завершен
23 августа, 21:00
Русенборг
1 : 0
Мьёндален
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 2 тур Таблица
23 августа, 19:00
Насьональ
1 : 0
Униан Мадейра
Завершен
23 августа, 19:00
Эшторил
2 : 0
Морейренcе
Завершен
23 августа, 19:00
Боавишта
1 : 0
Тондела
Завершен
23 августа, 19:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Белененсеш
Завершен
23 августа, 21:15
Арука
1 : 0
Бенфика
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 5 тур Таблица
23 августа, 18:00
Зброевка
1 : 3
Яблонец
Завершен
23 августа, 18:00
Слован
2 : 0
Теплице
Завершен
23 августа, 18:00
Виктория
2 : 0
Сигма
Завершен
23 августа, 20:15
Спарта
2 : 0
Дукла
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 21 тур Таблица
23 августа, 16:00
Отвидаберг
0 : 1
Гетеборг
Завершен
23 августа, 16:00
Гефле
1 : 2
АИК
Завершен
23 августа, 18:30
Кальмар
0 : 3
Эльфсборг
Завершен
23 августа, 18:30
Хальмстад
2 : 2
Эребру
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 6 тур Таблица
23 августа, 14:45
Санкт-Галлен
0 : 2
Грассхоппер
Завершен
23 августа, 14:45
Тун
1 : 0
Вадуц
Завершен
23 августа, 17:00
Сьон
1 : 3
Янг Бойз
Завершен
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