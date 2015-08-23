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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Енисей
Зенит-2 - Енисей: обзор матча 23 августа 2015
Зенит-2
23.08.2015, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
32'
Д. Ткачук
52'
К. Марущак
58'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Енисей
90'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
76'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Алиев
73'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
Замена
К. Троянов
️️️️
К. Лобов
73'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
67'
62'
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Родич
59'
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Палиенко
59'
Красная карточка
И. Зуев
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Низамутдинов
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Марущак
46'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Хрущев
36'
Желтая карточка
М. Васильев
Желтая карточка
М. Палиенко
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-3-3
96
Обухов
55
Лобов
23
Родич
58
Зуев
4
Васильев
18
Зырянов
5
Зинков
88
Богаев
31
Ткачук
99
Палиенко
18
Попов
4-4-1-1
88
Шелия
35
Гультяев
23
Васильев
80
Климов
18
Марущак
17
Хрущев
8
Иванов
10
Алиев
9
Лешонок
88
Галыш
81
Низамутдинов
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
55
Лобов
79
Троянов
79
Троянов
55
Лобов
23
Родич
91
Ящук
91
Ящук
23
Родич
99
Палиенко
22
Иванов
22
Иванов
99
Палиенко
10
Алиев
23
Чернов
23
Чернов
10
Алиев
17
Хрущев
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
17
Хрущев
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
Остались в запасе
Зенит-2
Енисей
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
92
Алексей Скворцов
ЦФ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Зенит-2 - Енисей
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Енисей
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- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
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24.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
МСА Петровский
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