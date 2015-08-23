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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Яблонец
Зброевка - Яблонец: обзор матча 23 августа 2015
Зброевка
23.08.2015, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Яблонец
Матч
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Статистика матча Зброевка - Яблонец
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0
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0
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
- : -
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Зброевка
0 : 0
10.10.2026
Яблонец
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
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Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
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