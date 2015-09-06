Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2015
сентябрь 2015
Россия. ФНЛ (2015/2016), 10 тур
Тосно
2 : 2
Енисей
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 3 тур
Атлетик-2
3 : 1
Мальорка
Завершен
Кордоба
1 : 3
Алькоркон
Завершен
Льягостера
3 : 0
Алавес
Завершен
Понферрадина
3 : 0
Вальядолид
Завершен
Реал Ов
3 : 1
Альбасете
Завершен
Нумансия
0 : 0
Эльче
Завершен
Альмерия
2 : 1
Осасуна
Завершен
Леганес
1 : 1
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2015
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
Орландо Сити
Завершен
Монреаль
4 : 3
Чикаго Файр
Завершен
Сиэтл
2 : 1
Торонто
Завершен
Сан-Хосе
1 : 2
Филадельфия Юнион
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 23 тур
Сан-Паулу
2 : 0
Интернасьонал
Завершен
Васко да Гама
1 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
Жоинвили
Завершен
Крузейро
5 : 1
Фигейренсе
Завершен
Шапекоэнсе
0 : 0
Понте-Прета
Завершен
Палмейрас
3 : 3
Коринтианс
Завершен
Флуминенсе
1 : 3
Фламенго
Завершен
Гремио
2 : 1
Гойас
Завершен
Аваи
0 : 2
Коритиба
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа A, 8 тур
Латвия
1 : 2
Чехия
Завершен
Турция
3 : 0
Нидерланды
Завершен
Исландия
0 : 0
Казахстан
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа B, 8 тур
Уэльс
0 : 0
Израиль
Завершен
Босния и Герцеговина
3 : 0
Андорра
Завершен
Кипр
0 : 1
Бельгия
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа H, 8 тур
Мальта
2 : 2
Азербайджан
Завершен
Норвегия
2 : 0
Хорватия
Завершен
Италия
1 : 0
Болгария
Завершен