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Босния и Герцеговина - Андорра
Босния и Герцеговина - Андорра: обзор матча 06 сентября 2015
Босния и Герцеговина
06.09.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 8 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
14'
Э. Бичакчич
30'
Э. Джеко
45'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Андорра
87'
Замена
Л. Алвес
️️️️
Г. Риера
81'
Замена
К. Пеппе
️️️️
Х. Айяла
Замена
Д. Вранчич
️️️️
С. Колашинац
79'
76'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Мартинес
71'
Желтая карточка
М. Ребес
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Джеко
67'
Желтая карточка
А. Хаджич
66'
64'
Красная карточка
В. Родригес
63'
Желтая карточка
М. Виейра
Красная карточка
М. Бешич
63'
53'
Желтая карточка
К. Мартинес
Замена
А. Хаджич
️️️️
М. Пьянич
45'
ГОЛ! 3:0!
С. Лулич
45'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
30'
Желтая карточка
В. Ибишевич
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бичакчич
Пас отдал
Э. Зец
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрмин Зец
ОП
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
9
Дамир Вранчич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
18
Милан Джурич
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
17
Леонель Алвес
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
4-2-2-2
1
Бегович
5
Колашинац
15
Шунич
3
Бичакчич
4
Спахич
10
Зец
7
Бешич
16
Лулич
10
Пьянич
11
Джеко
9
Ибишевич
3-2-2-1
13
Поль
4
Ребес
18
Айяла
18
Родригес
6
Лима
2
Мартинес
21
Гарсия
8
Виейра
9
Риера
5
Колашинац
9
Вранчич
9
Вранчич
5
Колашинац
10
Пьянич
21
Хаджич
21
Хаджич
10
Пьянич
11
Джеко
18
Джурич
18
Джурич
11
Джеко
2
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
2
Мартинес
9
Риера
17
Алвес
17
Алвес
9
Риера
18
Айяла
14
Пеппе
14
Пеппе
18
Айяла
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Андорра
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Макс Льовера
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Макс Льовера
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Босния и Герцеговина - Андорра
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Билино Поле
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