сентябрь 2015
октябрь 2015
Украина. Кубок (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 3 тур
27 октября, вторник
17:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
27 октября, вторник
21:00
Матч завершен
27 октября, вторник
21:00
Матч завершен
27 октября, вторник
21:00
Матч завершен
27 октября, вторник
22:30
Матч завершен
27 октября, вторник
22:30
Матч завершен
27 октября, вторник
22:30
Матч завершен
27 октября, вторник
22:30
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2015/2016), 1/16 финала
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 13 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 10 тур
Англия. Кубок Лиги (2015/2016), 1/8 финала