Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 27-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Кубок (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
    27 октября, вторник
    15:00
    Шахтер
    4:0
    Тернополь
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    18:00
    Заря
    3:1
    Гелиос
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    20:00
    Динамо
    5:0
    Оболонь-Бровар
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    20:30
    Ворскла
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 3 тур
    27 октября, вторник
    17:00
    Сочи
    2:3
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
    27 октября, вторник
    21:00
    Майнц
    1:2
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    21:00
    Нюрнберг
    5:1
    Фортуна
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    21:00
    ФСВ Франкфурт
    1:2
    Герта
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    21:00
    Эрцгебирге
    1:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Бохум
    1:0
    Кайзерслаутерн
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Вольфсбург
    1:3
    Бавария
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Дармштадт
    2:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Унтерхахинг
    3:0
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2015/2016), 1/16 финала
    27 октября, вторник
    22:00
    Тур
    1:0
    Анжер
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:00
    Эвиан
    2:2
    (4:5)п
    Лаваль
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    23:00
    Бастия
    0:1
    Ренн
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 13 тур
    27 октября, вторник
    22:30
    Остенде
    3:2
    Генк
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:2
    Вестерло
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:30
    Локерен
    1:2
    Гент
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 10 тур
    27 октября, вторник
    22:45
    Болонья
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2015/2016), 1/8 финала
    27 октября, вторник
    22:45
    Сток Сити
    1:1
    (5:4)п
    Челси
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Халл Сити
    1:1
    (5:4)п
    Лестер
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Эвертон
    1:1
    (4:3)п
    Норвич Сити
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11