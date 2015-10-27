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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Тернополь
Шахтер - Тернополь: обзор матча 27 октября 2015
Шахтер
27.10.2015, вторник, 15:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Тернополь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шахтер - Тернополь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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21.05.2016
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0 : 1
11.05.2016
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Украина. Первая лига, 25 тур
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Тернополь
Информация о матче
Стадион:
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