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    Расписание матчей 09-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 34 тур
    9 ноября, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, 1/4 финала, ответный матч
    9 ноября, понедельник
    01:00
    Коламбус
    3:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    9 ноября, понедельник
    03:30
    Даллас
    2:1
    (4:2)п
    Сиэтл
    Матч завершен
    9 ноября, понедельник
    06:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:2
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 17 тур
    9 ноября, понедельник
    14:00
    Астрахань
    1:1
    Афипс
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 6 тур, группа A
    9 ноября, понедельник
    17:00
    Палестина
    0:0
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    9 ноября, понедельник
    20:30
    Панетоликос
    2:1
    ПАС
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 10 тур
    9 ноября, понедельник
    22:00
    Белененсеш
    2:1
    Тондела
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 12 тур
    9 ноября, понедельник
    22:30
    Атлетик-2
    2:0
    Льягостера
    Матч завершен
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