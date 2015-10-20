сентябрь 2015
октябрь 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 16 тур
20 октября, вторник
13:00
Матч завершен
20 октября, вторник
18:00
Матч завершен
20 октября, вторник
18:00
Матч завершен
20 октября, вторник
18:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа E
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа F
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа G
Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа H
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 12 тур
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
22:00
Матч завершен