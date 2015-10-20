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    Расписание матчей 20-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 16 тур
    20 октября, вторник
    13:00
    Челябинск
    2:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    14:00
    Пари НН
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    18:00
    Химик
    0:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    18:00
    Волга
    2:3
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    18:00
    Сызрань-2003
    2:0
    Носта
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа E
    20 октября, вторник
    21:45
    БАТЭ
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Байер
    4:4
    Рома
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа F
    20 октября, вторник
    21:45
    Арсенал
    2:0
    Бавария
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Динамо
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа G
    20 октября, вторник
    21:45
    Порту
    2:0
    Маккаби
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Динамо
    0:0
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 3 тур, группа H
    20 октября, вторник
    21:45
    Зенит
    3:1
    Лион
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Валенсия
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 12 тур
    20 октября, вторник
    21:45
    Брайтон
    2:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Кардифф
    1:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Бернли
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Ротерхэм
    1:1
    Рединг
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    2:0
    Милтон Кинс Донс
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Халл Сити
    3:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Чарльтон
    0:3
    Престон
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    Болтон
    0:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
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