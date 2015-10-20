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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Престон
Чарльтон - Престон: обзор матча 20 октября 2015
Чарльтон
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 3
Завершен
Престон
2'
П. Галлахер
36'
П. Галлахер
62'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Престон
84'
Замена
У. Кин
️️️️
И. Дойл
79'
Замена
Н. Килкенни
️️️️
П. Галлахер
70'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
М. Вермийл
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Джонсон
Замена
С. Макиенок
️️️️
Э. Ба
61'
Замена
Д. Джексон
️️️️
К. Грант
61'
55'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
47'
Желтая карточка
А. Брауне
Желтая карточка
М. Фокс
47'
Замена
К. МакАлени
️️️️
З. Бергдич
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Галлахер
26'
Желтая карточка
П. Галлахер
Желтая карточка
А. Диарра
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
10
Конор МакАлени
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Престон
26
Стивен Джеймс
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-3-2
1
Поуп
3
Фокс
23
Сарр
19
Бергдич
20
Солли
17
Холмс-Деннис
7
Ба
12
Диарра
24
Кузинс
32
Уотт
9
Грант
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Райт
15
Вудс
8
Каннингэм
3
Рич
2
Вермийл
12
Галлахер
14
Джонсон
8
Брауне
9
Дойл
9
Хагилл
19
Бергдич
10
МакАлени
10
МакАлени
19
Бергдич
9
Грант
4
Джексон
4
Джексон
9
Грант
7
Ба
24
Макиенок
24
Макиенок
7
Ба
2
Вермийл
23
Хантингтон
23
Хантингтон
2
Вермийл
12
Галлахер
8
Килкенни
8
Килкенни
12
Галлахер
9
Дойл
18
Кин
18
Кин
9
Дойл
Остались в запасе
Чарльтон
Престон
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
26
Стивен Джеймс
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Остались в запасе
26
Стивен Джеймс
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Чарльтон - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вэлли
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