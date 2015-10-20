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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Рединг
Ротерхэм - Рединг: обзор матча 20 октября 2015
Ротерхэм
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
48'
Д. Коллинс
26'
Н. Блекмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Рединг
Замена
К. Магуайр
️️️️
Э. Андреу
85'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
М. Дербишир
80'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
72'
69'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
62'
Замена
М. Выдра
️️️️
Г. МакКлири
62'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Л. Пиазон
Желтая карточка
Д. Коллинс
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Э. Андреу
48'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Алекс
АП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камп
20
Роусон
23
Торп
2
Бакстон
4
Коллинс
15
Тоффоло
10
Андреу
18
Уорд
11
Грин
9
Кларк-Харрис
27
Дербишир
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
3
Тэйлор
6
Гектор
5
МакШейн
2
Гантер
19
Уильямс
10
Норвуд
12
Пиазон
70
Са
12
МакКлири
9
Блекмэн
27
Дербишир
18
Боуэри
18
Боуэри
27
Дербишир
10
Андреу
17
Магуайр
17
Магуайр
10
Андреу
12
Пиазон
16
Уртадо
16
Уртадо
12
Пиазон
12
МакКлири
11
Выдра
11
Выдра
12
МакКлири
Остались в запасе
Ротерхэм
Рединг
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
41
Роуэн Либурд
ЦФ
8
Алекс
АП
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
41
Роуэн Либурд
ЦФ
8
Алекс
АП
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Ротерхэм - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Нью-Йорк
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