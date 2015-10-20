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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Рома
Байер - Рома: обзор матча 20 октября 2015
Байер
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
4 : 4
Завершен
Рома
4'
Чичарито (П)
19'
Чичарито
84'
К. Кампль
86'
А. Мехмеди
29'
Д. Де Росси
38'
Д. Де Росси
54'
М. Пьянич
73'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Рома
Желтая карточка
Венделл
90'
90'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Флоренци
ГОЛ! 4:4!
А. Мехмеди
Пас отдал
Венделл
86'
85'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 3:4!
К. Кампль
84'
Замена
В. Юрченко
️️️️
О. Топрак
79'
73'
ГОЛ! 2:4!
Я. Фальке
Пас отдал
Жервиньо
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Крамер
66'
62'
Замена
Я. Фальке
️️️️
М. Салах
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Беллараби
57'
54'
ГОЛ! 2:3!
М. Пьянич
38'
ГОЛ! 2:2!
Д. Де Росси
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
К. Крамер
36'
34'
Желтая карточка
Д. Де Росси
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
К. Манолас
24'
Желтая карточка
Р. Наингголан
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Чичарито
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Рома
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
4
Та
21
Топрак
14
Пападопулос
18
Венделл
23
Крамер
2
Донати
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
3-2-3-2
13
Щесны
44
Манолас
22
Рюдигер
35
Торосидис
24
Флоренци
12
Динь
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
10
Салах
27
Жервиньо
21
Топрак
80
Юрченко
80
Юрченко
21
Топрак
23
Крамер
8
Брандт
8
Брандт
23
Крамер
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Мехмеди
38
Беллараби
10
Салах
44
Фальке
44
Фальке
10
Салах
24
Флоренци
11
Итурбе
11
Итурбе
24
Флоренци
27
Жервиньо
10
Джеко
10
Джеко
27
Жервиньо
Остались в запасе
Байер
Рома
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Остались в запасе
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Байер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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