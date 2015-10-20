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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Динамо Киров
Нижний Новгород - Динамо Киров: обзор матча 20 октября 2015
Нижний Новгород
20.10.2015, вторник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Киров
20'
А. Ткач (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Динамо Киров
90'
Желтая карточка
Д. Корольков
Желтая карточка
Д. Голубев
90'
90'
Замена
А. Перминов
️️️️
Д. Корольков
Замена
Д. Карасев
️️️️
Н. Вдовиченко
89'
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Недогода
87'
84'
Желтая карточка
И. Устинов
84'
Замена
Е. Коротаев
️️️️
Ю. Конев
Замена
Д. Голубев
️️️️
Н. Кабаев
76'
71'
Замена
С. Венских
️️️️
Д. Замятин
Желтая карточка
А. Абрамов
67'
Замена
Н. Васильев
️️️️
И. Беляков
60'
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Ткач
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ткач
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Максим Федосеев
ЦП
23
Данила Корольков
ЦП
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
8
Алексей Перминов
ЦП
17
Евгений Коротаев
ЦП
31
Илья Коноплев
ЦП
20
Сергей Венских
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маслов
14
Недогода
15
Ершов
90
Хрипков
4
Абрамов
13
Ткач
8
Кабаев
21
Нестеров
10
Беляков
25
Вдовиченко
4-3-2-1
23
Шогенов
28
Мещеряков
55
Устинов
25
Кибизов
18
Захлестин
7
Федосеев
23
Корольков
4
Суконщиков
7
Замятин
10
Лаук
19
Конев
14
Недогода
96
Николаев
96
Николаев
14
Недогода
13
Ткач
5
Жильцов
5
Жильцов
13
Ткач
10
Беляков
96
Васильев
96
Васильев
10
Беляков
8
Кабаев
92
Голубев
92
Голубев
8
Кабаев
25
Вдовиченко
29
Карасев
29
Карасев
25
Вдовиченко
7
Замятин
20
Венских
20
Венских
7
Замятин
23
Корольков
8
Перминов
8
Перминов
23
Корольков
19
Конев
17
Коротаев
17
Коротаев
19
Конев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Киров
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Алексей Липатников
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Киров
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Северный
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