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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Мидлсбро
Кардифф - Мидлсбро: обзор матча 20 октября 2015
Кардифф
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
86'
Д. Фрэнд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Мидлсбро
Желтая карточка
К. Нун
90'
+1
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Мэйсон
90'
89'
Замена
Кике
️️️️
А. Адома
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Фрэнд
86'
84'
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Д. Фаббрини
80'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Лидбиттер
Замена
С. О'Кифи
️️️️
А. Гуннарссон
80'
Замена
С. Амеоби
️️️️
А. Ревелл
76'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
65'
50'
Желтая карточка
А. Клэйтон
23'
Желтая карточка
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Коннолли
23
Моррисон
21
Пелтье
2
Фабио
7
Уиттингем
15
Дикгакой
12
Нун
5
Гуннарссон
20
Мэйсон
18
Ревелл
4-4-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
45
Аморебиета
26
Калас
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
37
Адома
19
Даунинг
35
Наджент
31
Фаббрини
20
Мэйсон
2
Мэлони
2
Мэлони
20
Мэйсон
5
Гуннарссон
7
О'Кифи
7
О'Кифи
5
Гуннарссон
18
Ревелл
10
Амеоби
10
Амеоби
18
Ревелл
7
Лидбиттер
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Лидбиттер
31
Фаббрини
10
Нсуе
10
Нсуе
31
Фаббрини
37
Адома
19
Кике
19
Кике
37
Адома
Остались в запасе
Кардифф
Мидлсбро
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Кардифф - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Кардифф Сити
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