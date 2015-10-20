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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Гент
Валенсия - Гент: обзор матча 20 октября 2015
Валенсия
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гент
15'
С. Фегули
72'
С. Митрович (АГ)
40'
Т. Фоке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гент
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
90'
86'
Желтая карточка
М. Саймон
84'
Замена
М. Саймон
️️️️
Т. Маттон
Замена
Данило
️️️️
П. Алькасер
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Митрович
72'
70'
Желтая карточка
Т. Фоке
Замена
Родриго
️️️️
Д. Парехо
68'
66'
Желтая карточка
К. Сайеф
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Мина
61'
Желтая карточка
Ж. Канселу
55'
Желтая карточка
С. Мина
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Т. Фоке
Пас отдал
Р. Нето
22'
Желтая карточка
Н. Асаре
Желтая карточка
Д. Парехо
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
П. Алькасер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Гент
26
Матс Селс
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
19
Никлас Педерсен
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
4-1-3-2
1
Хауме
14
Гайя
33
Сантос
13
Мустафи
2
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
20
Гомеш
18
Фуэго
77
Мина
9
Алькасер
3-5-1-1
26
Селс
25
Фоке
4
Нильсен
23
Митрович
16
Сайеф
24
Кумс
21
Асаре
8
Маттон
10
Нето
77
Миличевич
29
Депуатр
9
Алькасер
15
Данило
15
Данило
9
Алькасер
77
Мина
10
Пьятти
10
Пьятти
77
Мина
10
Парехо
19
Родриго
19
Родриго
10
Парехо
8
Маттон
27
Саймон
27
Саймон
8
Маттон
Остались в запасе
Валенсия
Гент
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
14
Бенито Раман
ЦФ
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
19
Никлас Педерсен
АП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
25
Брайан Вандербуше
ВР
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
19
Никлас Педерсен
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Валенсия - Гент
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 23:45)
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