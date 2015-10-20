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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Лада-Тольятти
Волга - Лада-Тольятти: обзор матча 20 октября 2015
Волга
20.10.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
2 : 3
Завершен
Лада-Тольятти
65'
С. Обивалин (АГ)
79'
Д. Наговицин
22'
И. Иванченко
42'
И. Иванченко
87'
А. Герюгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Лада-Тольятти
90'
Замена
А. Танырвердиев
️️️️
И. Иванченко
87'
ГОЛ! 2:3!
А. Герюгов
84'
Желтая карточка
С. Обивалин
ГОЛ! 2:2!
Д. Наговицин
79'
Замена
И. Кузнецов
️️️️
А. Маврин
70'
68'
Замена
В. Кратнов
️️️️
С. Кирдяпкин
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Обивалин
65'
Замена
В. Аралин
️️️️
Д. Рахманов
61'
Замена
А. Сторожук
️️️️
С. Борисов
56'
Замена
И. Мухаметдинов
️️️️
Р. Хайруллов
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Иванченко
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Иванченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
56
Константин Баранов
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
20
Валерий Захаров
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
17
Сергей Борисов
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
24
Панайот Хартияди
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
12
Виталий Аралин
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Лада-Тольятти
31
Артем Ефремов
ВР
37
Александр Монов
ЦЗ
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
9
Максим Токарев
ЦП
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
5
Илья Овсянников
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
4-3-1-2
56
Баранов
5
Вагапов
20
Захаров
23
Баулин
92
Хайруллов
17
Борисов
7
Бырлов
73
Маврин
22
Рахманов
26
Отставнов
93
Наговицин
4-1-4-1
13
Волков
21
Бочаров
5
Кирдяпкин
88
Обивалин
19
Чуравцев
7
Герюгов
58
Ежов
13
Павлов
17
Иванченко
24
Хартияди
23
Махмутов
92
Хайруллов
28
Мухаметдинов
28
Мухаметдинов
92
Хайруллов
17
Борисов
11
Сторожук
11
Сторожук
17
Борисов
22
Рахманов
12
Аралин
12
Аралин
22
Рахманов
73
Маврин
17
Кузнецов
17
Кузнецов
73
Маврин
17
Иванченко
41
Танырвердиев
41
Танырвердиев
17
Иванченко
5
Кирдяпкин
23
Кратнов
23
Кратнов
5
Кирдяпкин
Остались в запасе
Волга
Лада-Тольятти
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
35
Дмитрий Красильников
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
37
Александр Монов
ЦЗ
31
Артем Ефремов
ВР
9
Максим Токарев
ЦП
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
5
Илья Овсянников
ЦП
Остались в запасе
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
35
Дмитрий Красильников
ВР
Остались в запасе
37
Александр Монов
ЦЗ
31
Артем Ефремов
ВР
9
Максим Токарев
ЦП
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
5
Илья Овсянников
ЦП
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Волга - Лада-Тольятти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
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