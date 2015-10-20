Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ипсвич Таун
Халл Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 20 октября 2015
Халл Сити
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
36'
А. Брюс
43'
Ч. Акпом
58'
Д. Мейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ипсвич Таун
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Доусон
80'
72'
Замена
Б. Питман
️️️️
Л. Туре
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эрнандес
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мейлер
58'
46'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Ж. Кук
46'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Д. Парр
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
М. Одубайо
43'
Желтая карточка
М. Доусон
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Брюс
Пас отдал
С. Клукас
36'
33'
Желтая карточка
Ж. Кук
Желтая карточка
А. Брюс
25'
Замена
А. Брюс
️️️️
К. Дэйвис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
7
Мейлер
11
Эрнандес
29
Акпом
3-2-3-2
1
Геркен
15
Смит
3
Кнудсен
4
Чамберс
2
Парр
6
Берра
22
Дуглас
17
Брю
16
Кук
39
Туре
9
Мерфи
20
Доусон
5
Магуайр
5
Магуайр
20
Доусон
33
Дэйвис
4
Брюс
4
Брюс
33
Дэйвис
11
Эрнандес
14
Алуко
14
Алуко
11
Эрнандес
2
Парр
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
2
Парр
16
Кук
20
Сирс
20
Сирс
16
Кук
39
Туре
11
Питман
11
Питман
39
Туре
Остались в запасе
Халл Сити
Ипсвич Таун
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Халл Сити - Ипсвич Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Ипсвич Таун
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+