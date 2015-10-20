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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 октября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
69'
Замена
К. Ли
️️️️
Л. МакГуган
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Эммануэль-Томас
69'
46'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ф. Форестьери
45'
+7
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Сугу
Желтая карточка
Сандро
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
30
Сандро
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
10
Льюис МакГуган
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-5-1
31
Грин
15
Кончески
6
Хилл
24
Холл
5
Онуоха
9
Чери
21
Луонго
30
Сандро
28
Тошер
25
Филлипс
13
Эммануэль-Томас
4-1-3-2
27
Вествуд
29
Семеду
12
Лис
4
Ловенс
22
Уиггинс
28
Сугу
10
МакГуган
10
Беннэн
2
Палмер
9
Нухиу
45
Форестьери
13
Эммануэль-Томас
8
Фер
8
Фер
13
Эммануэль-Томас
10
МакГуган
20
Ли
20
Ли
10
МакГуган
28
Сугу
23
Уоллес
23
Уоллес
28
Сугу
45
Форестьери
19
Жоао
19
Жоао
45
Форестьери
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Энди Хайнс
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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