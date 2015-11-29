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    Расписание матчей 29-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 13 тур
    29 ноября, воскресенье
    00:00
    Лас-Пальмас
    0:2
    Депортиво
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    00:05
    Сельта
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Хетафе
    2:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Эйбар
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:15
    Райо Вальекано
    0:3
    Атлетик
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:30
    Севилья
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 37 тур
    29 ноября, воскресенье
    00:30
    Флуминенсе
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    02:00
    Аваи
    1:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    1:0
    Сантос
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    3:0
    Жоинвили
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    2:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Палмейрас
    0:2
    Коритиба
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Шапекоэнсе
    1:3
    Гойас
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 24 тур
    29 ноября, воскресенье
    08:00
    Луч
    2:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Оренбург
    4:1
    Арсенал
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:0
    Факел
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Спартак-2
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Сокол
    2:0
    Сибирь
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    4:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Армавир
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Тосно
    3:1
    Томь
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    3:1
    Байкал
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Краснодар (мол)
    2:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Рубин (мол)
    2:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо (мол)
    3:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 15 тур
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Луго
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    1:0
    Эльче
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Мирандес
    0:1
    Химнастик
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Сарагоса
    2:0
    Понферрадина
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    1:1
    Жирона
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    21:15
    Кордоба
    2:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    14:30
    Витесс
    1:0
    НЕК
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Зволле
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    4:2
    Хераклес
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    3:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Говерла
    1:6
    Шахтер
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Волынь
    9:1
    Металлург
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    2:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Генчлербирлиги
    2:2
    Газиантепспор
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Бешикташ
    0:2
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    21:15
    Касымпаша
    2:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Анжи
    1:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Тоттенхэм
    0:0
    Челси
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:05
    Вест Хэм
    1:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:15
    Ливерпуль
    1:0
    Суонси
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:15
    Норвич Сити
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:15
    Инвернесс
    1:3
    Селтик
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:30
    Сендерийск
    2:0
    Хобро
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    0:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:45
    Базель
    3:0
    Люцерн
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:45
    Сьон
    1:2
    Тун
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    5:0
    Цюрих
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 12 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    2:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    1:0
    Ксанти
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    0:0
    Верия
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    3:1
    Астерас
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 15 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    3:0
    Генгам
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Бордо
    1:4
    Кан
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Марсель
    3:3
    Монако
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Мехелен
    1:4
    Брюгге
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    3:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Вестерло
    0:1
    Остенде
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    2:3
    Удинезе
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Фрозиноне
    3:2
    Верона
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:2
    Карпи
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    0:2
    Аталанта
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Эмполи
    1:0
    Лацио
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:45
    Палермо
    0:3
    Ювентус
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    4:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:30
    Байер
    1:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:30
    Аугсбург
    0:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 17 тур
    29 ноября, воскресенье
    18:30
    Рид
    4:2
    Аустрия
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    21:00
    Рапид
    3:1
    Альтах
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 11 тур
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Академика
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    0:1
    Морейренcе
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:15
    Пасуш де Феррейра
    2:0
    Эшторил
    Матч завершен
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