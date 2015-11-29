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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 29 ноября 2015
Анжи
29.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
55'
И. Максимов
10'
К. Набабкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
85'
Желтая карточка
К. Панченко
Замена
Леонардо
️️️️
Б. Хадарцев
83'
77'
Желтая карточка
А. Цауня
75'
Замена
К. Панченко
️️️️
С. Думбия
Замена
Д. Лазич
️️️️
Л. Эбесилио
67'
65'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
64'
Замена
А. Цауня
️️️️
Б. Натхо
Замена
Я. Боли
️️️️
И. Абдулавов
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Максимов
Пас отдал
И. Абдулавов
55'
43'
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
34'
25'
Желтая карточка
В. Васин
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Набабкин
Пас отдал
А. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
78
Илья Максимов
ЦП
3
Шамиль Гасанов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Помазан
2
Жиров
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
17
Тигиев
38
Ещенко
78
Максимов
3
Гасанов
6
Эбесилио
10
Хадарцев
99
Абдулавов
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
5
Васин
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
6
Эбесилио
4
Лазич
4
Лазич
6
Эбесилио
10
Хадарцев
42
Леонардо
42
Леонардо
10
Хадарцев
99
Абдулавов
10
Боли
10
Боли
99
Абдулавов
10
Натхо
19
Цауня
19
Цауня
10
Натхо
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
22
Думбия
8
Панченко
8
Панченко
22
Думбия
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев
Александр Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)
Инспектор:
Геннадий Валентинович Куличенков (Тула)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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