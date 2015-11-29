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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - КАМАЗ
Луч - КАМАЗ: обзор матча 29 ноября 2015
Луч
29.11.2015, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
22'
Р. Славнов (П)
52'
М. Козлов
15'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - КАМАЗ
Замена
М. Насадюк
️️️️
Р. Гордиенко
89'
88'
Замена
Л. Адамс
️️️️
С. Лебамба
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Козлов
79'
Замена
М. Вотинов
️️️️
С. Колычев
77'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Нивалдо
77'
74'
Замена
О. Поляков
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
Р. Славнов
64'
60'
Желтая карточка
А. Килин
57'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Нивалдо
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Козлов
52'
45'
Желтая карточка
А. Сахневич
Желтая карточка
Д. Гузь
44'
39'
Желтая карточка
Е. Шляков
Желтая карточка
М. Козлов
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Славнов
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Килин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
4-1-3-2
70
Котляров
67
Колычев
55
Гузь
12
Пономаренко
5
Пискунов
10
Козлов
15
Зюзин
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
18
Гордиенко
3-2-2-1-2
1
Павлов
27
Лебамба
36
Грачев
91
Суслов
22
Сахневич
55
Шляков
4
Рухаиа
2
Хубаев
18
Килин
14
Барсов
19
Гошоков
10
Козлов
60
Казанков
60
Казанков
10
Козлов
18
Гордиенко
3
Насадюк
3
Насадюк
18
Гордиенко
6
Нивалдо
2
Кренделев
2
Кренделев
6
Нивалдо
67
Колычев
45
Вотинов
45
Вотинов
67
Колычев
14
Барсов
90
Поляков
90
Поляков
14
Барсов
27
Лебамба
33
Адамс
33
Адамс
27
Лебамба
Остались в запасе
Луч
КАМАЗ
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Луч - КАМАЗ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Динамо
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