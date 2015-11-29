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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 29 ноября 2015
Марсель
29.11.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 3
Завершен
Монако
12'
Р. Алессандрини
51'
М. Батшуайи
82'
Д. Н'Куду
18'
А. Туре
39'
А. Туре
72'
Ф. Коэнтрау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
90'
+4
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
90'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ф. Коэнтрау
87'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Г. Каррийо
ГОЛ! 3:3!
Д. Н'Куду
82'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Р. Алессандрини
77'
Желтая карточка
Б. Менди
74'
Замена
Л. Силва
️️️️
К. Рекик
73'
72'
Замена
Б. Силва
️️️️
Э. Кошта
72'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Коэнтрау
Пас отдал
У. Эчиеджиле
70'
Желтая карточка
А. Туре
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
51'
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Туре
Пас отдал
Г. Каррийо
33'
Желтая карточка
Э. Кошта
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Туре
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 1:0!
Р. Алессандрини
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
63
Н'Кулу
4
Рекик
23
Менди
22
Исла
19
Диарра
14
Н'Куду
7
Алессандрини
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-4-1-2
1
Субашич
17
Коэнтрау
13
Уоллес
24
Раджи
6
Туре
8
Бакайоко
6
Фабиньо
12
Эчиеджиле
8
Моутинью
11
Кошта
9
Каррийо
4
Рекик
16
Силва
16
Силва
4
Рекик
7
Алессандрини
7
Окампос
7
Окампос
7
Алессандрини
11
Кошта
20
Силва
20
Силва
11
Кошта
17
Коэнтрау
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Коэнтрау
9
Каррийо
90
Траоре
90
Траоре
9
Каррийо
Остались в запасе
Марсель
Монако
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
30
Сейду Си
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Марсель - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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