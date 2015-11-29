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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 29 ноября 2015
Кьево
29.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
26'
А. Палоски
72'
Р. Инглесе
43'
Н. Фрей (АГ)
46'
С. Теро
81'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Желтая карточка
Н. Ригони
90'
81'
ГОЛ! 2:3!
С. Теро
Пас отдал
А. Ди Натале
79'
Замена
А. Аднан
️️️️
Эденилсон
73'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Р. Агирре
ГОЛ! 2:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
Н. Ригони
72'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
71'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
67'
64'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Итурра
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
61'
Желтая карточка
Б. Цесар
54'
53'
Желтая карточка
Данило
46'
ГОЛ! 1:2!
С. Теро
Пас отдал
М. Итурра
Желтая карточка
Л. Кастро
45'
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Фрей
Желтая карточка
Н. Фрей
33'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
26'
23'
Желтая карточка
М. Итурра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
18
Гобби
12
Цесар
21
Фрей
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
4-4-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
4
Пирис
16
Итурра
88
Эденилсон
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
17
Агирре
77
Теро
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
88
Эденилсон
6
Аднан
6
Аднан
88
Эденилсон
16
Итурра
8
Фернандеш
8
Фернандеш
16
Итурра
17
Агирре
10
Ди Натале
10
Ди Натале
17
Агирре
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кьево - Удинезе
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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