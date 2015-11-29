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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 29 ноября 2015
Байер
29.11.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
85'
С. Ритер (АГ)
50'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
88'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Майер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Ритер
85'
83'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
П. Хейбьерг
78'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Горецка
75'
Желтая карточка
Л. Горецка
Замена
Венделл
️️️️
С. Бениш
69'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Мехмеди
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Горецка
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
45'
38'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Д. Та
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
17
Бениш
4
Та
21
Топрак
2
Донати
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
4-2-2-2
1
Ферманн
27
Ритер
3
Аого
5
Хеведес
32
Матип
23
Хейбьерг
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
17
Бениш
18
Венделл
18
Венделл
17
Бениш
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Мехмеди
27
Горецка
23
Колашинац
23
Колашинац
27
Горецка
23
Хейбьерг
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
7
Майер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
7
Майер
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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