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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 29 ноября 2015
Палермо
29.11.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
54'
М. Манджукич
89'
С. Стураро
90+3'
С. Дзадза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Мората
89'
ГОЛ! 0:2!
С. Стураро
Пас отдал
П. Погба
84'
Замена
С. Дзадза
️️️️
П. Дибала
75'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Ф. Васкес
75'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Струна
74'
68'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Джилардино
67'
66'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
61'
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
Р. Квайсон
️️️️
О. Хильемарк
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Дибала
Желтая карточка
А. Струна
50'
25'
Желтая карточка
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
(К)
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-4-1-1
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
16
Бругман
18
Яяло
7
Хильемарк
33
Лазаар
18
Чочев
20
Васкес
19
Джилардино
4-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Эвра
7
Куадрадо
27
Стураро
10
Маркизио
8
Погба
21
Дибала
9
Манджукич
5
Струна
3
Рисполи
3
Рисполи
5
Струна
7
Хильемарк
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Хильемарк
19
Джилардино
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Джилардино
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
21
Дибала
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Дибала
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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