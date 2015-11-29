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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Зенит-2
Шинник - Зенит-2: обзор матча 29 ноября 2015
Шинник
29.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
4 : 0
Завершен
Зенит-2
19'
М. Платика
71'
Э. Булия
77'
А. Павленко
90+3'
А. Айрапетян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Зенит-2
ГОЛ! 4:0!
А. Айрапетян
90'
+3
87'
Замена
С. Иванов
️️️️
А. Попов
Замена
Л. Родионов
️️️️
Э. Булия
87'
86'
Замена
П. Назимов
️️️️
Е. Марков
Замена
А. Айрапетян
️️️️
М. Земсков
81'
Замена
Р. Войдель
️️️️
А. Мязин
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Павленко
77'
ГОЛ! 2:0!
Э. Булия
71'
66'
Замена
Д. Ящук
️️️️
П. Киреенко
Желтая карточка
М. Платика
64'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
63'
37'
Желтая карточка
К. Лобов
ГОЛ! 1:0!
М. Платика
19'
9'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Вяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
77
Леонид Родионов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
91
Данила Ящук
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
3-2-2-3
16
Яшин
15
Цховребов
33
Ламанж
97
Ятченко
5
Платика
8
Павленко
92
Щадин
28
Султонов
91
Булия
87
Мязин
8
Земсков
4-2-3-1
23
Бабурин
4
Васильев
55
Вяткин
58
Зуев
55
Лобов
18
Зырянов
88
Богаев
18
Попов
99
Палиенко
13
Киреенко
20
Марков
91
Булия
77
Родионов
77
Родионов
91
Булия
8
Земсков
13
Айрапетян
13
Айрапетян
8
Земсков
87
Мязин
20
Войдель
20
Войдель
87
Мязин
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
13
Киреенко
91
Ящук
91
Ящук
13
Киреенко
20
Марков
43
Назимов
43
Назимов
20
Марков
18
Попов
47
Иванов
47
Иванов
18
Попов
55
Вяткин
22
Иванов
22
Иванов
55
Вяткин
Остались в запасе
Шинник
Зенит-2
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Шинник - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
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Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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