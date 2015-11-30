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    Расписание матчей 30-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 37 тур
    30 ноября, понедельник
    00:30
    Атлетико Паранаэнсе
    3:0
    Фламенго
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, 1/2 финала, ответный матч
    30 ноября, понедельник
    01:00
    Даллас
    2:2
    Портленд
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    03:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 17 тур
    30 ноября, понедельник
    19:00
    Краснодар
    2:1
    Ростов
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    19:00
    Динамо
    2:2
    Локомотив
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    19:15
    Рубин
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 15 тур
    30 ноября, понедельник
    19:15
    Яблонец
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    20:00
    Фастав
    2:0
    Слован
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    21:15
    Спарта
    2:1
    Зброевка
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
    30 ноября, понедельник
    20:00
    Днепр
    0:2
    Ворскла
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 12 тур
    30 ноября, понедельник
    20:30
    АЕЛ
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 17 тур
    30 ноября, понедельник
    21:00
    Оденсе
    2:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    30 ноября, понедельник
    21:00
    Фенербахче
    2:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 14 тур
    30 ноября, понедельник
    21:00
    Сассуоло
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    23:00
    Наполи
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 11 тур
    30 ноября, понедельник
    22:00
    Спортинг
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 18 тур
    30 ноября, понедельник
    22:45
    Болтон
    1:1
    Брентфорд
    Матч завершен
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