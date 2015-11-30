октябрь 2015
ноябрь 2015
Бразилия. Серия А 2015, 37 тур
30 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
США. МЛС 2015, 1/2 финала, ответный матч
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 17 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 15 тур
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 16 тур
Греция. Суперлига (2015/2016), 12 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 17 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
30 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 14 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 11 тур
30 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 18 тур