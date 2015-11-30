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РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 30 ноября 2015
Динамо
30.11.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
35'
В. Дьяков (П)
90+2'
В. Дьяков
49'
А. Самедов
76'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
ГОЛ! 2:2!
В. Дьяков
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Жирков
90'
+1
Замена
Н. Обольский
️️️️
Г. Морозов
81'
76'
ГОЛ! 1:2!
Майкон
Пас отдал
У. Ниасс
Замена
М. Кузьмин
️️️️
П. Погребняк
66'
65'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Самедов
Пас отдал
У. Ниасс
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьяков
35'
33'
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
А. Соснин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
3-3-2-2-1
30
Габулов
15
Губочан
0
Дьяков
15
Барцальи
18
Морозов
18
Жирков
34
Козлов
47
Зобнин
23
Соснин
11
Ионов
88
Ташаев
88
Погребняк
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
17
Михалик
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
18
Коломейцев
88
Ндинга
11
Касаев
14
Ниасс
88
Погребняк
6
Кузьмин
6
Кузьмин
88
Погребняк
18
Морозов
9
Обольский
9
Обольский
18
Морозов
23
Тарасов
59
Миранчук
59
Миранчук
23
Тарасов
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Болотенков (оба - Москва)
Инспектор:
Андрей Павлович Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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