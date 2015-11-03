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    Расписание матчей 03-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа C
    3 ноября, вторник
    18:00
    Астана
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Бенфика
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа A
    3 ноября, вторник
    22:45
    Шахтер
    4:0
    Мальме
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Реал
    1:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа B
    3 ноября, вторник
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    ПСВ
    2:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа D
    3 ноября, вторник
    22:45
    Севилья
    1:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Боруссия
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 15 тур
    3 ноября, вторник
    22:45
    Бернли
    3:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    0:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Брентфорд
    0:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    1:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    1:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    2:0
    Болтон
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:0
    Кардифф
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    1:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Милтон Кинс Донс
    1:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Престон
    1:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    0:0
    Брайтон
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    23:00
    Рединг
    2:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
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