октябрь 2015
ноябрь 2015
Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа C
Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа A
Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа B
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2015/2016), 4 тур, группа D
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 15 тур
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
3 ноября, вторник
23:00
Матч завершен