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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Бристоль Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 03 ноября 2015
Бристоль Сити
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
45'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Замена
Л. Мур
️️️️
Л. Фримен
90'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
К. Эгард
88'
78'
Замена
М. Доэрти
️️️️
К. Коди
Замена
М. Литтл
️️️️
Э. Беннетт
78'
45'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Н. Бирн
45'
Замена
Г. Холт
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Э. Беннетт
45'
Желтая карточка
К. Смит
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
33
Уильямс
12
Эйлинг
17
Беннетт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Эгард
26
Коджиа
3-2-3-1
1
Мартинес
23
Батт
5
Уильямсон
13
Голбоурн
14
Бирн
2
Йорфа
29
МакДональд
17
Хенри
16
Эдвардс
23
Афобе
15
Фримен
26
Мур
26
Мур
15
Фримен
17
Беннетт
2
Литтл
2
Литтл
17
Беннетт
18
Эгард
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Эгард
15
Коди
2
Доэрти
2
Доэрти
15
Коди
16
Эдвардс
27
Холт
27
Холт
16
Эдвардс
14
Бирн
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
14
Бирн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Карл Икеме
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Карл Икеме
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Бристоль Сити - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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