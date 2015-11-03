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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Ювентус
Боруссия М - Ювентус: обзор матча 03 ноября 2015
Боруссия М
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
18'
Ф. Джонсон
44'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ювентус
87'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Стураро
Замена
Т. Азар
️️️️
Ф. Джонсон
85'
75'
Замена
А. Барцальи
️️️️
А. Мората
67'
Желтая карточка
С. Стураро
63'
Желтая карточка
П. Дибала
63'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
56'
Желтая карточка
К. Маркизио
53'
Красная карточка
Эрнанес
44'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
П. Погба
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Раффаэл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
18
Домингес
6
Нордтвейт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
19
Бонуччи
27
Эвра
10
Эрнанес
8
Погба
10
Маркизио
27
Стураро
21
Мората
21
Дибала
19
Джонсон
9
Азар
9
Азар
19
Джонсон
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Мората
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Мората
27
Стураро
99
Лемина
99
Лемина
27
Стураро
Остались в запасе
Боруссия М
Ювентус
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Боруссия М - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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