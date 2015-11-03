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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Халл Сити
Брентфорд - Халл Сити: обзор матча 03 ноября 2015
Брентфорд
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
68'
Э. Робертсон
87'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Халл Сити
87'
ГОЛ! 0:2!
С. Клукас
81'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Т. Дьягурага
80'
75'
Желтая карточка
Д. Ливермор
73'
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Акпом
Замена
С. Каньос
️️️️
Н. Йеннарис
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
С. Клукас
66'
Желтая карточка
Ч. Акпом
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Л. Вибе
58'
20'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Брюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3-5-2
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Тарковски
6
Дин
18
Вудс
8
Дьягурага
26
Вибе
7
Джуричин
4
МакКормак
23
Йеннарис
8
Свифт
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
4
Брюс
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
7
Мейлер
6
Клукас
11
Эрнандес
29
Акпом
23
Йеннарис
7
Каньос
7
Каньос
23
Йеннарис
26
Вибе
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
26
Вибе
8
Дьягурага
33
Хофманн
33
Хофманн
8
Дьягурага
4
Брюс
5
Магуайр
5
Магуайр
4
Брюс
11
Эрнандес
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
29
Акпом
17
Диаме
17
Диаме
29
Акпом
Остались в запасе
Брентфорд
Халл Сити
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брентфорд - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Гриффин Парк
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