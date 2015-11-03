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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 ноября 2015
Рединг
03.11.2015, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
15'
О. Норвуд
84'
О. Джон
2'
М. Патерсон
26'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
89'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Демпси
ГОЛ! 2:2!
О. Джон
84'
80'
Замена
Д. Воган
️️️️
Н. Уэллс
Желтая карточка
Н. Блекмэн
76'
76'
Желтая карточка
Г. Банн
76'
Желтая карточка
Д. Линч
Замена
О. Джон
️️️️
Д. Уильямс
74'
71'
Желтая карточка
К. Демпси
45'
Замена
Д. Лолли
️️️️
М. Патерсон
Замена
Алекс
️️️️
Л. Пиазон
45'
Замена
О. Са
️️️️
Г. МакКлири
45'
26'
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
Г. Банн
ГОЛ! 1:1!
О. Норвуд
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Патерсон
Пас отдал
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Алекс
АП
70
Орланду Са
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-3-1-3
26
Аль-Хабси
35
Фердинанд
5
МакШейн
2
Гантер
10
Норвуд
21
Обита
19
Уильямс
12
Пиазон
12
МакКлири
9
Блекмэн
11
Выдра
3-4-2
31
Стир
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
8
Биллинг
10
Демпси
44
Хьюс
33
Банн
21
Уэллс
10
Патерсон
12
Пиазон
8
Алекс
8
Алекс
12
Пиазон
12
МакКлири
70
Са
70
Са
12
МакКлири
19
Уильямс
15
Джон
15
Джон
19
Уильямс
10
Демпси
2
Смит
2
Смит
10
Демпси
21
Уэллс
9
Воган
9
Воган
21
Уэллс
10
Патерсон
11
Лолли
11
Лолли
10
Патерсон
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Мадейски
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