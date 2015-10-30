сентябрь 2015
октябрь 2015
США. МЛС 2015, 1/8 финала
30 октября, пятница
02:00
Матч завершен
30 октября, пятница
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 14 тур
30 октября, пятница
13:00
Матч завершен
30 октября, пятница
17:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
30 октября, пятница
19:00
Матч завершен
30 октября, пятница
19:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 12 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 14 тур
30 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 13 тур
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 14 тур
Франция. Лига 1 (2015/2016), 12 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 11 тур
Испания. Примера (2015/2016), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 14 тур
30 октября, пятница
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 9 тур