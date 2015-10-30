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    Расписание матчей 30-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015, 1/8 финала
    30 октября, пятница
    02:00
    Монреаль Импакт
    3:0
    Торонто
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    05:00
    Портленд
    2:2
    (7:6)п
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 14 тур
    30 октября, пятница
    13:00
    ЦСКА (мол)
    1:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    17:00
    Зенит (мол)
    0:0
    Мордовия (мол)
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    30 октября, пятница
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    2:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    19:00
    Коньяспор
    0:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    30 октября, пятница
    21:45
    Бешикташ
    3:3
    Касымпаша
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 12 тур
    30 октября, пятница
    20:00
    Дукла
    1:0
    Фастав
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 14 тур
    30 октября, пятница
    20:00
    Эсбьерг
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 13 тур
    30 октября, пятница
    20:00
    Заря
    1:7
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 11 тур
    30 октября, пятница
    22:00
    Хераклес
    2:1
    Виллем II
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 14 тур
    30 октября, пятница
    22:30
    Генк
    0:2
    Локерен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 12 тур
    30 октября, пятница
    22:30
    Ренн
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 11 тур
    30 октября, пятница
    22:30
    Айнтрахт
    0:0
    Бавария
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 10 тур
    30 октября, пятница
    22:30
    Депортиво
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 14 тур
    30 октября, пятница
    22:45
    Брентфорд
    1:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 9 тур
    30 октября, пятница
    23:30
    Тондела
    0:4
    Бенфика
    Матч завершен
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